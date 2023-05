Höfetour am 28. Mai Landwirte in Kempen öffnen ihre Tore

Wer schon immer mehr über die Landwirtschaft erfahren wollte und wissen möchte, wie Lebensmittel angebaut werden, der sollte sich den Sonntag, 28. Mai, vormerken. An diesem Datum lädt die Kreisbauernschaft Krefeld-Viersen zur traditionellen Höfetour ein. Sie startete 2015, führte in den Folgejahren nach Tönisvorst, Brüggen und Viersen. Diesmal ist Kempen dran. Vier landwirtschaftliche Betriebe öffnen ab 10 Uhr ihre Türen und geben Einblicke in Anbau und Tierhaltung.