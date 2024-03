Unterstützung bei Berufs- und Studienwahl Hochschule Niederrhein kooperiert mit Gesamtschule Kempen

Die Zusammenarbeit kann ganz unterschiedlich gestaltet werden. Mal können Schülerinnen und Schüler Hochschulluft schnuppern, mal entsendet die Hochschule Personal an die Schulen, die Teil des Netzwerks sind. Schülerinnen und Schüler können offene Vorlesungen an der Hochschule besuchen, am Girls’-and-Boys’-Day hinter die Kulissen schauen, an Campus-Führungen teilnehmen oder die Bibliothek kennenlernen. Auch Angebote zur Studienberatung und -orientierung gibt es.