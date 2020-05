Kempen : Kempener Hochbauamt arbeitet an vielen Projekten

Kempen Die ehemalige Martinschule in Kempen wird für die neue Oberstufe der Gesamtschule hergerichtet. Die Ludwig-Jahn-Sporthalle soll nach monatelanger Schließung übernächste Woche wieder zur Verfügung stehen.

In der Sitzung des Bauausschusses berichtete Kempens Hochbauamtsleiter Christian von Oppenkowski am Montagabend über den aktuellen Stand wichtiger Bauprojekte in der Stadt: Sein Team arbeite nicht im Homeoffice. Um die Unterbringung der Mitarbeiter in den Büros im Rathaus am Buttermarkt wegen der Corona-Regeln zu entzerren, seien einige Beschäftigte in die alten, leer stehenden Büros des Jugendamtes in St. Hubert umgezogen. Das Jugendamt befindet sich seit März in den neuen Bürogebäuden an der Schorndorfer Straße am Kempener Bahnhof.