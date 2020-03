Internetplattform : „Kempen hilft“ bündelt ehrenamtliche Hilfe in der Corona-Krise

Kempen Geschäftsstelle nimmt Gesuche und Angebote per E-Mail oder Telefon entgegen. Dort wird die Unterstützung der Bürger für Bürger koordiniert.

Was andernorts bereits erfolgreich läuft, soll nun auch innerhalb des Kempener Stadtgebietes für die Bürger, die Hilfen in Zeiten der Corona-Pandemie benötigen oder andere unterstützen möchten, zentral möglich werden. In den vergangenen Tagen haben sich nämlich viele Bürger bei der Stadt gemeldet, die ehrenamtlich andere, die jetzt nicht aus dem Haus können und daher auf Hilfe angewiesen sind, bei Einkäufen oder anderen Erledigungen unterstützen. In der Stadtverwaltung arbeitet ein Team daran, die Plattform „Kempen hilft“ neu aufzustellen.

Die Initiative „Kempen hilft“ hat 2016 in der Flüchtlingskrise Angebote von Bürgern gesammelt und koordiniert. Was damals innerhalb kurzer Zeit sehr erfolgreich funktionierte, soll auch jetzt in ähnlicher Form funktionieren. In Kürze soll die überarbeitete Version von „Kempen hilft“ an den Start gehen. Letzte Abstimmungsarbeiten liefen derzeit, wie Kempens Stadtsprecher Christoph Dellmans am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

Im Frühjahr2016 war die Internetplattform „Kempen hilft“ auf Initiative des Teams der „Markenweberei UG“ in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingssozialdienst des Katholischen Vereins für soziale Dienste in der Region Kempen-Viersen (SKM) ins Leben gerufen worden. Die Internetseite diente damals dazu, die Bedürfnisse der Flüchtlinge, der ehrenamtlichen Helfer und der offiziellen Stellen – auch bei der Stadt – besser zu koordinieren und zu verzahnen.

Derzeit wird die Internetseite weiterentwickelt. Am Montag waren noch nicht allzu viele Informationen zum Thema „Corona“ dort verfügbar. Das soll aber nun schrittweise besser werden. „Die Plattform wird gerade für Hilfsangebote von Bürgern in der Corona-Krise umgebaut“, so Stadtsprecher Christoph Dellmans. Kempener Bürger sollen eine ständige Informationsquelle haben, um sich unkompliziert über Spendengesuche und Hilfebedarf, ehrenamtliches Engagement und weitere Fragen des Hilfsangebotes in Kempen informieren zu können. „Aber auch Einzelhandel und Wirtschaft sollen hier alle staatlichen Hilfsangebote abrufen können“, so Dellmans weiter.