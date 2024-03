Unruhen in der Hauptstadt Kempener verschieben Hilfseinsatz in Haiti

Am Dienstag, 19. März, hätte die Gruppe vom Niederrhein eigentlich in Port-au-Prince, der Hauptstadt von Haiti, landen sollen. Noch im vergangenen Jahr waren die jungen Leute um den Kempener Berufsschulpfarrer Roland Kühne in den Osterferien nach Haiti gereist, von dort aus weiter in den Ort Torbeck im Süden des Landes. Kühne engagiert sich seit 2010, um den Menschen in dem armen, durch Erdbeben weitgehend zerstörten Land zu helfen. Regelmäßig reist Kühne gemeinsam mit Schülern und Lehrern des Rhein-Maas-Berufskollegs nach Haiti, um gemeinsam mit den Einheimischen Gebäude zu errichten.