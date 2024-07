Hoher Grundwasserstand in Kempen-Voesch Hilfe für Anwohner mit nassen Kellern

Kempen · Die Bewohner der Siedlung „An der Furth“ in Kempen-Voesch sind mit den Nerven am Ende: Starkregen und extrem hoher Grundwasserstand haben dafür gesorgt, dass ständig Wasser in ihren Kellern steht. Stadt Kempen und Kreis Viersen sprachen jetzt mit den Betroffenen.

04.07.2024 , 17:00 Uhr

In der Spring bei Voesch, hier im Januar, liegen Äste und teilweise ganze Wurzeln im Wasser. Foto: Birgitta Ronge

Von Andreas Reiners