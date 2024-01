Kempen/Grefrath Kurse für den Elternstart im Haus für Familien

Um die Bewegung, Entspannung und Gesundheit von Erwachsenen geht es im Kurs „Gymnastik – Bewegung hält fit, bis ins hohe Alter“ (elfmal ab 11. Januar und 11. April, je 50,50 Euro) im Kloster Unserer Lieben Frau, Hauptstraße 87 in Grefrath, und beim meditativen Tanzen (ab 10. Januar, 10 bis 11 Uhr, an jedem zweiten Samstag im Monat) im Pfarrzentrum St. Josef, Eibenweg 1 in Kempen. Näheres zur Anmeldung: www.forum-krefeld-viersen.de.