Neuer Laden in der Kempener Innenstadt “Herr Faruk“ verkauft gesunde Snacks, Baklava und türkischen Honig

Wer an Faruk Demirs Geschäft an der Ellenstraße in der Kempener Altstadt vorbeischlendert, schaut häufig noch ein zweites Mal hin. Der erste Blick fällt meist zwangsläufig auf die Glasvitrine mit den bunten geschnittenen Rollen, die zunächst an Sushi denken lassen. Allerdings handelt es sich dabei um etwas ganz anderes: Lokum, übersetzt: türkischer Honig. Der sei zwar nicht so gesund wie der Rest seines Angebots, sagt der Inhaber: „Aber gut für die Seele.“