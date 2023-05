Nutztierrisse am Niederrhein Tote Schafe in Kempen – Herkunft des Wolfs ermittelt

Nachdem am 19. März in St. Peter in Kempen drei Schafe – ein Alttier sowie zwei neugeborene Lämmer – von einem Wolf getötet wurden und ein weiteres Tier so schwer verletzt wurde, dass es von einem Tierarzt erlöst werden musste, weiß man jetzt, woher der Wolf stammte. Er kam nicht etwa aus dem Wolfsgebiet Schermbeck, das an der Stadtgrenze zu Kempen endet, sondern von weiter her: Wie das Landesamt für Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) berichtet, gelangte der Wolf offenbar vom belgischen Flandern bis nach Kempen.