Neunter Hilfstransport geplant Kempener helfen Menschen in der Ukraine

Eine private Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine hat in den vergangenen Monaten viele Unterstützer in Kempen und Umgebung gefunden: Rund 40.000 Euro wurden bislang gespendet, um davon Lebensmittel und andere Hilfsgüter zu kaufen und diese in die Ukraine zu bringen. Das berichteten am Dienstag die beiden Männer aus Kempen, die hinter dieser Hilfsaktion stehen: Markus Dohmen und Heribert Welter. Der Förderverein der Pfarrgemeinde St. Josef in Kamperlings, in dem Welter ehrenamtlich Vorsitzender ist, unterstützt die Aktion.