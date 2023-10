Benefizkonzert für Kinderschutzbund Kempen „Jazz im Loft“ mit Campunni Jazz Club und Henrike Tönnes

Die musikalische Spielfreude, das abwechslungsreiche Programm und die besondere Atmosphäre des Lofts machen das Benefizkonzert in jedem Jahr zu einer besonderen Veranstaltung. Der Eintritt kostet 20 Euro, Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei Schreibwaren Beckers, Engerstraße 10 in Kempen, und im Büro des Kinderschutzbundes am Spülwall 11. Alle Einnahmen des Abends an den Kinderschutzbunds, der damit die Hilfe für schutzbedürftige Kinder sichern will.