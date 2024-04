Aktiv am Niederrhein Heimatverein Tönisberg ehrt treue Mitglieder

Auch für dieses Jahr sind schon einige Termine in Vorbereitung. So soll es im Mai eine Führung durch Schloss Wickrath geben, im Juli ist eine Exkursion geplant. Im August will der Heimatverein bei einer Werksführung die Arbeit der Bäckerei Hoenen näher kennenlernen, und für Oktober steht eine Radtour auf dem Programm. Hauptpunkt der Versammlung war ein Vortrag der Stadt Kempener Projektbeauftragten Christiana Dahmen über den Stand der Sanierungsarbeiten zur Erneuerung der Tönisberger Bockwindmühle. Der Erfolg der Heimatvereins-Aktivitäten zeigt sich auch in der Mitgliederzahl: Die stieg im vergangenen Jahr von 249 auf 272.