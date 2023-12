Traditionelle Nikolaus-Aktion Heimatverein stiftet Trinkwasserbrunnen für St. Hubert

Für die Aufstellung des Brunnens in St. Hubert sorgte der örtliche Heimatverein: Seit 51 Jahren macht der Heimatverein St. Hubert der Bevölkerung alljährlich am Nikolaustag ein besonderes Geschenk. In der Vergangenheit wurden mit Hilfe des Heimatvereins unter anderem Skulpturen erworben, neue Bänke im Kendelpark aufgestellt oder Erklärtafeln angebracht. Wer die Liste der vergangenen Nikolaus-Projekte auf der Internetseite des Heimatvereins sieht, stellt fest: Vieles in St. Hubert, das heute ganz selbstverständlich zum Ortsbild gehört, gäbe es ohne das Engagement des Heimatvereins nicht. Zur Umsetzung der Nikolaus-Projekte des Heimatvereins tragen die Mitglieder in ganz erheblichem Maße bei: Rund 1600 Mitglieder zählt der Heimatverein aktuell, rund 1400 Abonnenten lassen sich regelmäßig durch den „Hubertusboten“ über St. Hubert informieren.