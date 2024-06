Über 600 Jahre altes Denkmal in Kempen Heimatverein St. Hubert feiert rund um den Berfes

In vielen Projekten sorgen die Aktiven dafür, dass Geschichte in St. Hubert erlebbar wird, etwa mit QR-Codes an den Masten, die Straßenschilder tragen. Wer mit dem Smartphone darüberfährt, erhält mehr Informationen zur Herkunft der Straßennamen. Mit der alljährlichen Nikolaus-Aktion sorgt der rührige Verein nicht nur für neue Sehenswürdigkeiten im Kendeldorf, sondern finanziert auch Dinge, die das Leben im Dorf schöner machen: 2021 gab es etwa zwei große, drehbare Liegen für den Kendelpark, 2023 einen Trinkwasserspender, der am Markt installiert wurde. Rund 1590 Mitglieder hat der Verein aktuell.