Geschichte der Region im Blick Heimatpreis geht an Kempener Geschichts- und Museumsverein

Für 2024 hat sich der KGMV wieder viel vorgenommen. Die Veranstaltungen für das erste Halbjahr stehen bereits fest, für das zweite Halbjahr wird noch geplant. Der „Antikythera-Mechanismus“ steht am 28. Januar im Mittelpunkt eines Vortrags, am 11. Februar geht es um Goyas Radierungen „Die Schrecken des Krieges“. Beliebt sind auch die Tagesfahrten: Am 24. Februar besuchen die Teilnehmer Kevelaer, doch nicht als Pilger, sondern um mehr über die Geschichte des Wallfahrtsortes zu erfahren. Am 2. März lernen Interessierte bei einer Führung mit Pfarrer Wolfgang Acht mehr über die Mariendarstellungen in der Kempener Propsteikirche, am 23. März besichtigen die Teilnehmer die Ausstellung „Paris 1874: Revolution in der Kunst – Vom Salon zum Impressionismus“ im Wallraf-Richartz-Museum in Köln. Die Varusschlacht steht am 27. April mit einem Besuch von Museum und Park Kalkriese im Mittelpunkt, im Mai gibt es einen Vortrag zur Abtei Brauweiler (12. Mai) und eine Fahrt (25. Mai) nach Brauweiler. Die Kirchen in Roermond sind am 8. Juni Ziel – die Stadt hat mehr zu bieten als ein Outlet-Center. Für Ende Juni ist eine Viertagesfahrt nach Würzburg mit Nachtwächterführung und Schifffahrt geplant, das umfangreiche Programm will der Verein bei seiner Jahreshauptversammlung im Januar vorstellen. Mehr zum Programm finden Interessierte im Internet unter www.kgmv.org.