Photovoltaik-Ausbau stockt wegen Personalmangel Headhunter hilft Kempen bei Suche nach Ingenieur

Die Stadt Kempen hat einen so genannten Headhunter beauftragt, nach einem neuen Fachingenieur für das Hochbauamt zu suchen. Das teilte Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) jetzt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit. Ein Headhunter ist ein Personalberater, der für Unternehmen oder Verwaltungen gezielt nach neuen Fachkräften sucht. In den meisten Fällen werden Führungskräfte gesucht und nicht selten von anderen Arbeitgebern abgeworben.