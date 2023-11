Verstärkung fürs Umweltreferat Florian Gellen neuer Klimaschutzmanager in Kempen

Gellen wurde in Kempen geboren, wuchs in Straelen auf. Seit 2017 lebt er mit Frau und Kindern wieder in Kempen. Nach dem Studium der politischen Wissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Aachen ging Gellen zur Bundeswehr, wo er als ziviler Berater im Zentrum Operative Kommunikation in Mayen tätig war. Während eines Auslandseinsatzes für die europäische Ausbildungsmission betreute er uneter anderem ein Projekt in Mali, bei dem Trinkwasserbrunnen installiert wurden. „Gerade in dieser Gegend sind die Folgen des Klimawandels mehr als deutlich zu sehen“, so Gellen. Insbesondere die Trockenheit mache den Menschen dort schwer zu schaffen.