Konzert in Kempen Gipfeltreffen der Swingmeister in der „Haltestelle“

In einem neuen Quartett sind Martin Sasse und Harry Allen nun mit Marcus Schieferdecker am Bass und Joost von Schaik am Schlagzeug auf Tour durch Europa und machen jetzt Halt in der „Haltestelle“. Mit Schieferdecker und van Schaik „füllen sie den Raum mit ebenso subtil wie komplex interpretierten Kompositionen aus der eigenen Feder, aber auch mit einer klugen Auswahl allerfeinster Standards“, heißt es in der Ankündigung zum neuen Album des Quartets. Was die vier Musiker verbindet: eine tiefe Zuneigung zu den Melodien der Swing-Ära und des Mainstream-Jazz der 1950er- und 1960er-Jahre. Das erste Album verspricht puren Genuss: „Gemeinsam tauchen sie in relaxt-entspannte, gleichwohl hochintensive Stimmungsbilder, mal rhythmisch furios, mal in purer balladesker Schönheit.“