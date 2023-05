Jahreshauptversammlung beim Deutschen Roten Kreuz in Kempen Schmitz bleibt an der Spitze des DRK

Auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstag blickte der OV auf die vergangenen beiden Jahre zurück. Vor allem 2021 dürfte mit Blick auf Unterstützung bei Katastropheneinsätzen in Erinnerung bleiben. Hilfe wurde unter anderem bei zwei Bränden im St.-Irmgardis-Krankenhaus in Süchteln und bei einem Verkehrsunfall mit einem Gefahrenguttransporter benötigt. Versorgung von Einsatzkräften und Betroffenen hieß auch die Aufgabe, als Sturmtief Xero Ende Juni durch den Kreis Viersen fegte. Eine besondere Herausforderung war die Flutkatastrophe, mit der die Beteiligung an der Evakuierung eines Krankenhauses in Aachen, die Errichtung einer Massenunterkunft und ein weiterer Evakuierungsauftrag in Eschweiler einhergingen. Mit anderen Helfern aus Viersen ging es in Iversheim auch um die Verpflegung der Bevölkerung und die Betreuung von betroffenen Kindern im zweiwöchigen Einsatz.