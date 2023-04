Tolle Passionskrippe in Kempen-St. Hubert Jesu Leiden und Sterben im Mini-Format

Zu Weihnachten ist sie in fast jedem Haus und in jeder Kirche zu bewundern: die Krippe – eine Miniaturdarstellung der Weihnachtsgeschichte. Ein Kind kommt zur Welt, gebettet auf Stroh in einem Stall. Neben Mutter und Vater halten Ochs und Esel Wacht, ein Engel schwebt über ihnen. Hirten und Schafe sind da, und je näher das Fest Dreikönig rückt, desto näher ziehen die Heiligen Drei Könige auf ihren Kamelen in Richtung Krippe.