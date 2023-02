Bilanz nach dem ersten Jahr mit Parkster Handyparken in Kempen wird beliebter

Auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Kempener Innenstadt bezahlen inzwischen immer mehr Menschen nicht mit Münzen, sondern per Smartphone. Möglich macht das eine Kooperation der Stadt Kempen mit dem Unternehmen Parkster, das 2010 in Schweden gegründet wurde und seit 2018 auch in Deutschland vertreten ist; viele Kommunen bundesweit nutzen inzwischen dieses System.