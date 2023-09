Verkaufsoffener Sonntag am 8. Oktober Handwerkermarkt lockt in die Kempener Altstadt

Auf dem Buttermarkt im Herzen der Kempener Altstadt und in den Gassen ringsum dürfte es am zweiten Wochenende im Oktober wieder voll werden – jedenfalls, wenn das Wetter mitspielt: Dann ist Handwerkermarkt, und an vielen Ständen präsentieren Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihr abwechslungsreiches Angebot. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Rund 80 Teilnehmende hatten bis Ende vergangener Woche ihr Kommen zugesagt, täglich gingen weitere Meldungen ein, berichtet Armin Horst, Vorsitzender des Werberings Kempen, der den Handwerkermarkt gemeinsam mit der Veranstaltungsagentur XDream Events aus Bergisch Gladbach organisiert. „Ich gehe davon aus, dass wir die 100 erreichen oder sogar noch überschreiten“, so Horst. Hinzu kommen Stände, die von den örtlichen Einzelhändlern aufgebaut werden, so dass in der gesamten Altstadt ein buntes Treiben zu erwarten ist. Zusätzlich werden am Sonntag die Geschäfte geöffnet sein.