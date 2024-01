Einkaufen in Kempen Handel lockt schon mit Rabatten

Es sind zwar nicht die aufdringlichen übergroßen Schilder, in der Kempener Innenstadt die Rabatte ankündigen. Aber in vielen Schaufenstern prangen bereits Informationen in Rot, die auf reduzierte Ware hinweisen. Die vor den Ladenlokalen aufgestellten Kleiderständer zieren Hinweise auf reduzierte Einzelstücke. Dort sind es Reduzierungen bis 50 Prozent, ein Stückchen weiter wird gar von 60 Prozent gesprochen. Rote Schilder mit dem Wörtchen „Sale“ und „Angebote“ sind vor vielen Geschäften zu sehen.