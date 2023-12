Einkaufen in Kempen Handel fürchtet Parkplatz-Abbau

Kempen · Die Diskussion um die Parkplatzsituation in der Kempener Innenstadt hat an Fahrt aufgenommen. Neben dem Parkplatz Burgstraße könnte auch der an der Umstraße wegfallen. Der Werbering setzt sich für den Erhalt ein.

14.12.2023 , 05:15 Uhr

Die Kempener Wohnungsbaufirma Ralf Schmitz ihr Interesse bekundet, den Parkplatz hinter der Volksbank-Zentrale an der Burgstraße samt Tiefgarage von der Stadt zu übernehmen, um dort zu bauen. Foto: Norbert Prümen

Von Andreas Reiners