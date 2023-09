„Unmöglich, das in so kurzer Zeit umzusetzen“ Aus für Halloween-Labyrinth in St. Hubert?

In dem Projekt von Familie Palomo in Kempen-St. Hubert steckt viel Herzblut: Jedes Jahr dekorieren sie für Halloween, und das in liebevoller Detailarbeit. Dafür haben Michael Palomo und seine Frau Nadja sogar jedes Jahr für einen Monat ihren Betrieb geschlossen, um die Besucher voll auf ihre Grusel-Kosten zu bringen. Über Jahre hatte das Ordnungsamt der Stadt Kempen keine Einwände, wenn Familie Palomo den kompletten Vorgarten in ein Gruselparadies verwandelte. Doch dann schaltete sich das Bauamt ein. Nun wird das Event, das für den 30. und 31. Oktober an der Hubertusstraße geplant war, in diesem Jahr nicht stattfinden können. Der Grund: gesetzliche Vorgaben.