Neue Ideen kommen gut an Halbzeit beim Ferienspaß für Kinder in Kempen

Kempen · In den Sommerferien bietet die Stadt Kempen erneut einen Ferienspaß für Kinder an. Der Bedarf an einer Betreuung in den Ferien ist gestiegen: In den gesamten sechs Wochen nehmen 1035 Kinder teil. Was für die Jungen und Mädchen diesmal angeboten wird.

24.07.2024 , 14:00 Uhr

In der Turnhalle an der Regenbogenschule verfolgten die Kinder eine Theateraufführung. Foto: Norbert Prümen

Von Jannetta Janßen