Beliebter Krammarkt am Niederrhein Halbfastenmarkt lockt in die Altstadt

Der Halbfastenmarkt findet traditionell am dritten Dienstag in der Fastenzeit statt und gehört mit dem Hubertusmarkt (im November) zu den Krammärkten. Diese sind am Niederrhein besondere Ereignisse und erfreuen sich großer Beliebtheit sowohl bei Händlern als auch bei den Gästen, die gern auch von außerhalb nach Kempen kommen. „Auch in diesem Jahr gibt es wieder viel zu entdecken“, versprechen die Verantwortlichen. Hierbei zeigt sich der Markt diesmal in kompakterer Form als zuletzt und erstreckt sich über den Buttermarkt, die Engerstraße, die Burgstraße (bis Orsaystraße), die Peterstraße (bis Querung Heilig-Geist-Straße/Rabenstraße), den Studentenacker, die Judenstraße und die Kuhstraße. Nicht bebaut wird die Ellenstraße.