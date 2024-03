Einkaufen in Kempen Halbfastenmarkt am 5. März in der Altstadt

Bummeln, stöbern, Kaffee trinken: In Kempen findet am Dienstag, 5. März, wieder der beliebte Halbfastenmarkt statt. Von 9 bis 18 Uhr bieten rund 130 Händlerinnen und Händler aus ganz Deutschland ihre Waren an – schöne und nützliche, aber auch außergewöhnliche und köstliche Produkte finden Besucherinnen und Besucher in der Altstadt rund um den Buttermarkt, an der Engerstraße, an der Burgstraße bis zur Orsaystraße, an Studentenacker, Judenstraße und Kuhstraße. Darauf macht die Stadt Kempen aufmerksam.