Einkaufen in Kempen Händler hoffen auf sonnigere Tage

Für die Einzelhändler in der Kempener Altstadt ist es derzeit ein einziges Hin und Her mit den Kleiderständern: Kommt die Sonne heraus, ziehen sie die Ständer mit den Kleidungsstücken vor die Tür, fängt es an zu nieseln, wird die Ware schnell wieder unters Vordach oder ins Geschäft gestellt. An den Ständern und in den Schaufenstern zu sehen: knallbunte Sommerkleider, Tops, Röcke und fröhliche Accessoires. Aber wo und wie tragen? Bislang war das Wetter eher ungemütlich und weckte nicht bei allen Kunden die Lust auf bunte Sommerware. Am 1. Juni ist meteorologischer Sommeranfang – die Händler hoffen nun auf endlich sonnigere Tage.