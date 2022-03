Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet : Angebote für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine

Kempen Für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, aber auch für Mütter, hält die Stadt Kempen Angebote bereit – neben anderen auch in den drei Jugendtreffs der Stadt.

Die Stadt Kempen stellt Angebote für geflüchtete Mütter und Kinder sowie Angebote für Jugendliche aus der Ukraine vor. In Kooperation mit dem Katholischen Forum für Erwachsenen- und Familienbildung bietet die Stadt eine neue Spielgruppe für geflüchtete ukrainischen Mütter mit ihren Kindern an. Das Angebot ist für Kinder von null bis drei Jahren und deren Geschwistern geeignet. Mit der Spielgruppe wird Raum zum Austausch, zur Information, zum Kontakte knüpfen und zum gemeinsamen spielen, singen und basteln geboten. „Wir sind froh, dass wir mit der Spielgruppe kurzfristig ein Angebot schaffen konnten. Gerade Mütter und ihre kleinen Kinder brauchen eine Plattform zum Austausch, um die schrecklichen Erfahrungen verarbeiten zu können“, erklärt Andreas Walter, stellvertretender Leiter des Amts für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Kempen. Die Spielgruppe findet immer montags von 15 bis 16.30 Uhr im Haus für Familien „Campus“ am Spülwall 11 statt. Die Leiterin der Spielgruppe, Nicole Schönig, spricht auch englisch, unterstützt wird sie zusätzlich durch eine Dolmetscherin. Informationen zur Spielgruppe gibt es im Amt für Kinder, Jugend und Familie bei Sandra Müller, Telefon 02152 917-3037 oder per E-Mail an sandra.mueller@kempen.de.