Lions-Club Kempen Gutscheine und Gewinne aus Adventskalender nicht abgeholt

Auch die Tafeln in der Region werden vom Club immer wieder bedacht. „Die Tafeln haben es derzeit besonders schwer und spüren die Auswirkungen von Inflation und Flüchtlingszustrom am unmittelbarsten. Deshalb helfen wir diesen Einrichtungen für notleidende Menschen am Niederrhein immer wieder“, sagt Lions-Schatzmeister Matthias Hinrichs: „Das entspricht auch unserem vorrangigen Ziel ,Kinder in die Mitte‘. Denn die Unterstützung kommt insbesondere Familien zugute.“