Engagement in Kempen Gutes tun mit Kauf von Wein „Kemp'sche Cuvee“

Die Spende aus dem Weinverkauf 2023 ging nun an den Verein Hand-in-Hand-Cup, der seit vielen Jahren das Charity-Turnier für Hobbymannschaften in Tönisberg ausrichtet und damit Vereine und Menschen in der Region unterstützt – 2023 unter anderem die Villa Sonnenschein in Krefeld, ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Familien von schwerstkranken Kindern eine Begegnungsstätte zu sein, das Deutsche Rote Kreuz, der Heimatverein Tönisberg und der VfL Tönisberg unterstützt. Für sein langjähriges Engagement wird der Verein bald den Heimatpreis der Stadt Kempen 2023 in Empfang nehmen.