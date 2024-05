Gut Heimendahl 2024 ohne Feste Hoffest und Ritterlager fallen aus

Auf das letzte Maiwochenende haben sich schon zahlreiche Menschen gefreut. In ihrem Kalender stand das Hoffest auf Gut Heimendahl mit Land- und Naturleben inklusive Schafschur, Waldschule sowie einem bunten Markt. Doch das fällt in diesem Jahr aus, ebenso wie das Ritterlager, das sonst immer Ende Juni/Anfang Juli stattfindet. „Der Planungsaufwand für die Genehmigungsverfahren wird immer komplizierter, aufwendiger und teurer. Er nimmt eine Zeit in Anspruch, die wir auf dem Hof neben unseren täglichen Arbeiten, Landwirtschaft und Denkmalschutz, nur sehr schwer aufbringen können“, sagt Hannes von Heimendahl.