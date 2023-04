Sammlerin aus Kempen Neues Leben für alte Nähmaschinen

Ein wenig erinnert es an ein Museum. Schwarze Nähmaschinen, mit kunstvollen Ornamenten auf Holztischen stehend, die wiederum auf aufwendig geschmiedeten Untergestellen montiert sind, ziehen die Blicke auf sich. Zentimetermaßbänder, die als Intarsien in das Holzwerk eingearbeitet sind, Ziselierungen an Stirndeckeln, Maschinenköpfe, die unter Holzkisten verschwinden oder versenkbar sind, eine kleine rote Kindernähmaschine – zu schauen gibt es reichlich. Doch um ein Museum handelt es sich nicht. Die 18 mechanischen Nähmaschinen stehen allesamt im Haus von Gunhild Oberthür.