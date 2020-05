Mensch & Stadt : Mit dem „Wiesenstraßen-Wecker“ in den Tag

Kempen Um seine Grundschüler morgens an die Schreibtische zu locken, hat sich der Schulleiter der Grundschule Wiesenstraße in Kempen etwas Besonderes ausgedacht: Täglich um 9 Uhr begrüßt er die Kinder über einen Livestream bei YouTube.

Der richtige Umgang mit Medien spielt an allen Schulen eine wichtige Rolle. Deshalb sollen sich die Kinder den Livestream der Schule nur gemeinsam mit ihren Eltern ansehen, der montags bis freitags stattfindet. Nur wenn die Eltern zustimmen, werden Videos oder Bilder der Kinder gezeigt. Das ist Schulleiter Stefan Ungruhe besonders wichtig. Am Abend um 20 Uhr wird das Video dann bei YouTube gelöscht. So haben auch andere Kinder die Möglichkeit den Stream nochmal anzusehen. Noch bis zu den Sommerferien möchte die Schule mit dem „Wiesenstraßen-Wecker“ weitermachen.

Eine Familie verlegte ihren Osterurlaub kurzerhand in den Campingwagen direkt vor der Tür, reiste täglich in ein anderes Land, malte verschiedene Flaggen, kochte das Essen aus dem jeweiligen Land nach.

„Aus solchen Dingen ziehe ich mir auch einige Ideen“, so der Pädagoge dankbar, der seit Anfang 2018 Schulleiter der Wiesenstraße in Kempen ist.

Die Schule ist wie leergefegt. Die Klassen werden in Kleingruppen unterrichtet, die Pausen kontaktlos verbracht. Man sei weit entfernt von Normalität, so Ungruhe. Auch für die Kinder, die nach den Sommerferien in die Schule kommen, fällt so etwas wie Schulrallye oder das Schulfest aus.