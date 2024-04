Bildung in Kempen Grundschulen brauchen mehr Platz

Kempen · Die Zahl der Grundschüler in Kempen wird in den kommenden Jahren steigen. Zudem werden immer mehr Kinder bis in den Nachmittag hinein betreut. Klar ist: An den Schulen wird umgebaut und umgeräumt werden müssen.

20.04.2024 , 05:15 Uhr

Die Entwicklung der Schülerzahlen und der zunehmende Betreuungsbedarf machen es nötig, dass sich die Stadt mit den Kapazitäten an den Grundschulen, hier die Regenbogenschule, auseinandersetzt. Foto: Norbert Prümen