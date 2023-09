Bildung in Kempen Grundschulen bieten Info-Abende für Eltern der i-Dötzchen 2024 an

Der Info-Abend der katholischen Astrid-Lindgren-Grundschule, Straelener Straße 2 in Kempen, findet am Dienstag, 26. September, in der Astrid-Lindgren-Schule statt, Beginn ist um 19 Uhr. Mehr über die Schule erfahren Interessierte unter www.astrid-lindgren-schule-kempen.de. Der Info-Abend der katholischen Grundschule Wiesenstraße, Wiesenstraße 68 in Kempen, ist am Montag, 25. September, um 19 Uhr in der Schule. Mehr über die Schule gibt es im Internet unter www.kg-wiesenstrasse.de. Die Regenbogenschule, Eichendorffstraße 12 in Kempen, lädt für Donnerstag, 28. September, 19 Uhr, zum Info-Abend ein, er findet in der Turnhalle an der Eichendorffstraße statt. Mehr zur Schule erfahren Eltern auch im Internet unter www.regenbogenschule-kempen.de. Die Gemeinschaftsgrundschule in St. Hubert, Hohenzollernplatz 21, veranstaltet ihren Info-Abend am Montag, 25. September, 19 Uhr, im Forum St. Hubert am Hohenzollernplatz 19. Informationen über die Schule gibt es auch auf der Homepage: www.grundschule-st-hubert.de. Die Gemeinschaftsgrundschule in Tönisberg, Helmeskamp 9, bietet am Mittwoch, 27. September, 19 Uhr, einen Info-Abend an, er findet in der Schule statt. Die Schule präsentiert sich auf ihrer Internetseite: www.grundschule-toenisberg.de.