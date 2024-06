Als dritte Schule in der Thomasstadt Kempener Grundschule Wiesenstraße wird „Schule ohne Rassismus“

Das Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ im Kreis Viersen wächst weiter. Am Freitag hat die katholische Grundschule Wiesenstraße ihre Titelverleihung gefeiert. Die Kempener Grundschule ist nach dem Rhein-Maas-Berufskolleg und der Gesamtschule nun als dritte Schule in Kempen Mitglied des bundesweiten Courage-Schulnetzwerks. Kreisweit gehören 26 Schulen dem Netzwerk an.