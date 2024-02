„Emmies Hühner sollen bleiben“ Hühner im Wohngebiet – Kinder sammeln Unterschriften

Die Resonanz an den Türen in der Nachbarschaft war überwiegend positiv. Ein Mann wollte nicht unterschreiben, doch dort, wo ansonsten an diesem Nachmittag Türen aufgingen, lächelten die Menschen, als sie die Kinder sahen. Manche berichteten, sie hätten die Hühner noch nie gehört: „Ich wusste gar nicht, dass ihr Hühner habt, bis ich davon in der Zeitung gelesen habe“, hieß es an mehreren Türen. „Die Hühner stören mich überhaupt nicht“, so eine Nachbarin. „Toi toi“, sagte ein Nachbar.