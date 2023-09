Regenbogenschule in Kempen Grundschüler lernen eine Woche mit der „Maus“

Robin trägt Jeans und T-Shirt. Er ist 36 Jahre alt und Maus-Reporter, isst gerne Lasagne, spielt in seiner Freizeit gerne Fußball – so schätzen zumindest die Kinder aus der 4a, die Pandas, der Regenbogenschule in Kempen. „Aber ob das tatsächlich so ist? Das werden wir bei unserem heutigen Thema Fake News noch erfahren“, erklärt die echte Maus-Reporterin Insa Backe vom WDR.