Bildung in Kempen Grüne wollen Zustand der Grundschulgebäude prüfen lassen

In welchem Zustand sind die Gebäude der Grundschulen in Kempen, St. Hubert und Tönisberg? Wie alt sind die Gebäude, wie hoch ist der Energieverbrauch? Müssten sie saniert werden? Und was wäre wirtschaftlich sinnvoller: Ein bestehendes Gebäude zu sanieren, oder neu zu bauen? All das will die Fraktion der Grünen im Kempener Stadtrat geklärt wissen, bevor man sich mit Anbauten und Umbauten an den Schulen beschäftigt.