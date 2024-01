Bürger beteiligen Grüne wollen neue Baumstandorte für Kempen finden

In ihrem Antrag nennen sie andere Städte, die diesen Weg ebenfalls gehen, und verweisen auf das integrierte Klimaschutzkonzept, das der Stadtrat 2022 verabschiedet hatte. Zuletzt hatte die Absage an den Klima-Check als eine der im Konzept hinterlegten Maßnahmen im Stadtrat für eine Debatte gesorgt, doch insgesamt enthält das Konzept 29 Maßnahmen. Die Grünen wollen die Umsetzung vorantreiben, verweisen in ihrem Antrag auf die im Konzept notierte Maßnahme „Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Klimaschutz“, die die Grundstimmung für Klimaschutz bei den Bürgerinnen und Bürgern fördern soll. Da passt nach Einschätzung der Grünen einen Bürgerbeteiligung zur Suche nach neuen Baumstandorten sehr gut hinein.