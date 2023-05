Klimaschutz in der Stadt Grüne wollen Förderung für Pflege alter Bäume in Kempen

Wenn Bäume in privaten Gärten in die Jahre kommen, muss mitunter ein Profi für die Baumpflege ran, um die alten Bäume gesund zu erhalten. Für die Pflege der alten Bäume gibt es mancherorts eine Förderung, etwa in Nettetal. Das wünscht sich die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen auch für Kempen. Sie hat deshalb für die nächste Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz, der am 1. Juni im Rathaus am Buttermarkt tagt, einen Antrag gestellt. Die Verwaltung solle prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen ein Förderprogramm für die Pflege von alten Bäumen in Privatbesitz durch die Stadt Kempen eingerichtet werden könnte, welche finanziellen und personellen Folgen sich daraus für das Haushaltsjahr 2024 ergeben würden – und die Umsetzung vorbereiten. Denn: „Bäume auf dem eigenen Grundstück bieten viele Vorteile“, so begründen Fraktionschef Joachim Straeten und seine Fraktionskollegen Helmut Nienhaus und Michael Rumphorst den Antrag: „Sie spenden Schatten im Sommer und schützen vor unliebsamen Blicken auf das eigene Grundstück.“ Das sind die Vorteile für die Eigentümer – doch von altem Baumbestand profitieren alle in der Stadt, machen die Grünen deutlich: Die Bäume binden CO 2 , spenden Sauerstoff, kühlen durch Schattenwurf und Verdunstungsleistung, sind Lebensraum für viele heimische Tierarten. Nicht zuletzt profitiert das Stadtbild von schön gewachsenen Bäumen.