Explosion bei Byk Chemie in Kempen Grüne wollen Aufklärung zu Folgen des Chemie-Unfalls

Nachdem es Ende August auf dem Gelände von Byk Chemie im Industriegebiet „Am Selder“ in Kempen zu einer Explosion in einem Tank mit Chemikalien und in der Folge zu einem Großbrand kam, wollen die Grünen in Kempen jetzt wissen, welche Folgen das Ereignis für die Umwelt und die Nachbarschaft hat. Für die nächste Sitzung des Stadtrats, der am Dienstag, 26. September, 18 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses am Buttermarkt tagt, haben sie eine Anfrage an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) gestellt.