Radverkehr in Kempen Grüne und ÖDP wollen Drängelgitter auf Radwegen abschaffen

Darum beantragen nun die ÖDP in Kempen und in einem gemeinsamen Antrag Grüne und ADFC jeweils, Drängelgitter in Kempen abzubauen, um den Radverkehr zu vereinfachen. Vorbild für die ÖDP ist ein Umbau zwischen der Maria-Basel-Straße und der St. Peter-Allee. Dort wurden Gitter „modifiziert, um Radfahrern das ungehinderte Durchfahren zu ermöglichen. Nach Interventionen von Einwohnerinnen und Einwohnern wurde diese Anpassung so vorgenommen, dass eine Durchfahrt für Autos verhindert wird. Seit dieser Änderung ist es auch für Lastenradfahrer und Fahrräder mit Kinderanhängern möglich, ohne größere Hindernisse zu passieren“, heißt es von der ÖDP-Fraktion im Stadtrat. Ähnliche Umbauten will die ÖDP nun im Umwelt- und Klimaausschuss für die Josephine-Foerster-Straße und An der Kreuzkapelle beantragen.