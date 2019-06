Geplantes Neubaugebiet : Grüne kritisieren Bauvorhaben

KEMPEN Tepaß: Am Krefelder Weg in Kempen wird Chance für bezahlbaren Wohnraum vertan.

(rei) Die Kempener Grünen kritisieren das von der Mönchengladbacher Baufirma Dornieden geplante Vorhaben, auf einem Areal am Krefelder Weg in den nächsten Jahren 40 Doppelhaushälften zu bauen. Wie berichtet, will das Unternehmen ab 2021 auf dem etwa 31.000 Quadratmeter großen Gelände eines Gartenbaubetriebes in der Nähe des Kempener Außenrings neu bauen. Dornieden hat die Flächen jetzt gekauft. Baurecht besteht dort allerdings noch nicht, es muss erst von der Kempener Politik geschaffen werden.