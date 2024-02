Mobilität in Kempen Grüne fordern Verkehrsberuhigung für Wohngebiet

Im Wohngebiet zwischen Hugo-Herfeldt-Straße, Clemens-August-Straße, Von-Saarwerden-Straße und Terwelpstraße soll es deutlich ruhiger werden. Das fordern die Grünen in Kempen, die von Anwohnern auf die Situation dort angesprochen wurden. Dort gilt schon Tempo 30, doch daran hielten sich viele Autofahrer nicht, berichtet Monika Schütz-Madré, stellvertretende Bürgermeisterin in Kempen. Gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden Joachim Straeten und seinem Stellvertreter Rene Heesen hat Schütz-Madré deshalb nun einen Antrag an Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) geschickt. Die Fraktion der Grünen fordert darin, dass die Stadtverwaltung prüft, welche Maßnahmen umsetzbar sind, um im Wohngebiet eine Verkehrsberuhigung zu erreichen.