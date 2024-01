Mobilität in Kempen Grüne fordern sichere Fahrradstellplätze für Rathaus-Mitarbeiter

Brauchen städtische Mitarbeitende, die in den neuen Rathäusern an der Schorndorfer Straße hinter dem Bahnhof in Kempen arbeiten, eigene Stellplätze für ihre Fahrräder? Das ist Thema in der nächsten Sitzung des Personalausschusses des Stadtrats, der am Dienstag, 30. Januar, 18 Uhr, im Rathaus am Buttermarkt zusammenkommt. Die Fraktion der Grünen hatte beantragt, dort diebstahlsichere Fahrradabstellanlagen für die städtischen Mitarbeiter einzurichten und in ihrer Begründung darauf hingewiesen, dass die Stadt eine Vorbildfunktion habe, wie es auch im integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt formuliert wurde.