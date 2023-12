Kultur in Kempen Grüne fordern Leitlinien für Kunst im öffentlichen Raum

Die Grünen in Kempen wollen die Kunst im öffentlichen Raum wieder stärker in den Fokus rücken. Sie fordern Leitlinien für den Umgang mit den Arbeiten, die bereits im Stadtgebiet zu finden sind, und für neue, die gelegentlich hinzukommen. Den entsprechenden Antrag dazu verwies der Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres in den Kulturausschuss, in dem das Thema besprochen werden soll.