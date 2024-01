Mobilität in Kempen Grüne fordern Fahrradstellplätze für Rathaus-Mitarbeiter

Soll es an den neuen Rathäusern an der Schorndorfer Straße in Kempen eigene Fahrradstellplätze für städtische Bedienstete geben? Die Grünen-Fraktion im Stadtrat meint: Ja. Den entsprechenden Antrag dazu hat sie jetzt gestellt und will das Thema in der nächsten Sitzung des Personalausschusses besprochen wissen, der am Dienstag, 30. Januar, wieder zusammenkommt.